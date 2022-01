Halo Infinite: giocatori furiosi con 343i per via della Grande Battaglia a Squadre

Come ormai ben saprete, la modalità Grande Battaglia a Squadre di Halo Infinite è spesso ingiocabile a causa di una serie di problematiche relative al matchmaking che, purtroppo, rendono quasi impossibile trovare una partita. Proprio per questo motivo, i giocatori hanno deciso di farsi sentire e di chiedere una sorta di compensazione.

Malgrado la consapevolezza dei problemi che riguardano questa modalità che coinvolge due team da dodici giocatori, il team di sviluppo non ha apportato alcuna modifica al sistema che assegna randomicamente le sfide settimanali ai giocatori. Questo implica che molti utenti debbano spendere i preziosi Gettoni Cambio Sfida per evitare tutte quelle sfide che riguardano questa modalità, il cui completamento richiederebbe ore di gioco e numerosi tentativi di partecipazione alla partita che terminano con un errore. Per questo motivo, i giocatori chiedono agli sviluppatori che queste sfide vengano temporaneamente rimosse dal pool di missioni che possono essere assegnate o che venga distribuito un bundle di gettoni gratuito, così che tutti possano saltare queste sfide senza preoccuparsi troppo delle conseguenze. A scatenare le ire di molti giocatori è soprattutto il paragone con Fortnite Capitolo 3, il cui recente down dei server ha spinto i giocatori a regalare a tutti un piccone gratuito e un periodo di XP Supercaricati.

Al momento non c'è un commento ufficiale degli sviluppatori, ma è probabile che nel corso dei prossimi giorni Microsoft e 343 Industries pubblicheranno un fix o distribuiranno un qualche tipo di ricompensa per scusarsi dei problemi. Nel frattempo continua l'evento Frattura Tenrai di Halo Infinite, che permette di sbloccare gratis la splendida corazza da samurai.