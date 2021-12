Halo Infinite: i giocatori stanno sfruttando fisica e rampino per volare

Sebbene manchino ancora due giorni al debutto della campagna di Halo Infinite, alcuni giocatori hanno già messo le mani sulla versione fisica del gioco e stanno iniziando ad esplorare lo Zeta Halo in maniera decisamente particolare.

In modo molto simile a quanto avvenuto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gli utenti stanno sfruttando le possibilità offerte da Halo Infinite in termini di gameplay e la sua fisica 'old school' per dare vita ad azioni singolari da condividere sui social. È questo il caso dell'utente Twitter Mint Blitz, il quale è riuscito a volare nei cieli dell'open world sfruttando proprio alcune meccaniche di gioco: dopo aver fatto esplodere un razzo ai piedi di un Warthog e, quando il mezzo prende il volo, l'ha agganciato con il rampino per darsi la spinta. Il risultato di queste due azioni tanto semplici ha permesso al giocatore di spiccare letteralmente il volo e di raggiungere una torre lontana senza particolari problemi. Il filmato di questa bizzarra azione, che potete trovare in calce alla notizia, lascia emergere le infinite possibilità offerte dal gioco, il quale consente ai giocatori di utilizzare la creatività per divertirsi.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione della campagna di Halo Infinite, la cui uscita è fissata al prossimo mercoledì 8 dicembre 2021.