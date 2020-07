Halo Infinite: il gioco piattaforma durerà per dieci anni, Ray Tracing dopo il lancio

Dopo aver presentato al mondo il primo gameplay di Halo Infinite, i vertici di 343 Industries hanno parlato del nuovo progetto per l'ecosistema Xbox, svelando che sarà l'ultima versione standalone in uscita nel futuro prossimo.

Lo Studio Head di 343 Industries, Chris Lee, ha concesso un'intervista ai colleghi di IGN Usa parlando del progetto cross gen che accompagnerà l'uscita di Xbox Series X: "Halo Infinite è l'inizio della nostra piattaforma per il futuro. Vogliamo che Infinite cresca nel tempo, piuttosto che passare a quei titoli numerati ed avere tutta quella frammentazione. Si tratta davvero di creare Halo Infinite come l'inizio di un percorso per i prossimi dieci anni e costruirlo insieme ai nostri fan e alla nostra community".

Viene quindi confermata la struttura di gioco-piattaforma di cui tanto si è vociferato negli ultimi tempi: Halo Infinite racconterà molte storie e si evolverà tecnologicamente nel corso del tempo. 343 Industries ha poi confermato che il gameplay mostrato era privo di Ray Tracing e che l'aggiornamento per Xbox Series X arriverà gratuitamente dopo il lancio.

Intanto sui canali ufficiali di Xbox, Microsoft ha caricato il video di Halo Infinite in 4K e 60 FPS. Halo Infinite uscirà il prossimo autunno per Xbox Series X, Xbox One e PC.