Halo Infinite girerà alla grande sia su PC che Xbox: la promessa di 343 Industries

Halo Infinite si trova ormai in una fase piuttosto avanzata del suo sviluppo: 343 Industries ha infatti recentemente confermato che la componente sandbox del gioco è ormai stata ultimata, e che il team di sviluppo sta per la maggior parte portando avanti un lavoro di ottimizzazione del codice.

Allo stato attuale delle cose, la software house di Microsoft ha voluto ancora una volta rimarcare come l'attesissimo Halo Infinite girerà ottimamente su ogni piattaforma su cui verrà pubblicato. Che abbiate un PC da gaming, una console next-gen come Xbox Series X|S o una più anziana Xbox One, l'ambizioso sparatutto saprà sempre offrire un'esperienza ludica di alta qualità:

"Ecco una cosa che mi entusiasma in qualità di engineering architect: con Halo Infinite, abbiamo rielaborato le soluzioni dell'engine multi-threading per assicurare un'efficienza ad alti livelli su tutte le piattaforme, invece di renderlo ottimale soltanto su Xbox One", le dichiarazioni di Daniele Giannetti di 343 Industries. "Abbiamo usato questo sistema per trasmettere il render ad un enorme sistema parallelo in multi-thread per supportare il costo delle nostre nuove feature di rendering ed ottenere un'alta efficienza grafica sulle CPU per PC di varia tipologia così come sugli hardware di Xbox Series X|S e Xbox One X|S. In pratica, questo vuol dire che stiamo facendo del nostro meglio per assicurarci che Halo Infinite giri in modo ottimale su qualunque device decidiate di giocarlo!".

Ricordiamo che Halo Infinite sarà pubblicato nel corso dell'autunno del 2021. 343 Industries ha fornito un altro piccolo assaggio del suo atteso titolo pubblicando nuove immagini rendere in-engine dedicate alle armi.