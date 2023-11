Halo Infinite, giunge la chiamata alle armi: manca poco per completare il Pass Battaglia

Reckoning ha colpito nel segno con il nuovo picco di giocatori di Halo Infinite dopo un anno e mezzo, complice l'ondata di novità che sono giunte nell'arco delle ultime settimane. Adesso, però, si fa sempre più vicino l'inizio dell'operazione Combined Arms in Halo Infinite a partire dalla prossima settimana e manca poco per completare il Pass.

Direttamente dall'account X di Halo giunge la chiamata alle armi per i fan: "ultima chiamata per completare il Pass Battaglia Reckoning gratuito prima dell'inizio dell'operazione Combined Arms per la prossima settimana". Reckoning ha segnato il reboot di Extraction, Firefight e molte altre iniziative per la Season 5 di Halo Infinite, ma ora è il momento di prepararsi all'avvenire. Quale buon modo per fare ciò, se non portando al termine il Battle Pass di Halo Infinite con il Battle Pass Premium?

Come segnalato dal post pubblicato dallo stesso team di Halo Infinite via X, infatti, "il Battle Pass Premium include 50 livelli di ricompensa (inclusi 1000 crediti), Bonus XP nella Stagione 5 mentre il Pass è attivo, quarto slot sfida (finché il pass è attivo) e lo sblocco immediato del kit d'armi Bulldog profanato". Si avvicina la fine della Stagione di Halo Infinite, e i fan sono in attesa di saperne di più su ciò che 343 Industries avrà da offrire agli utenti intenzionati a cimentarsi con la scoperta dei contenuti che verranno introdotti prossimamente.