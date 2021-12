Halo Infinite è il GOTY 2021 per Game Informer: ecco la Top 10

Con il 2021 che si avvicina alla sua conclusione arriva il momento di dare i voti per i migliori titoli dell'anno. It Takes Two è stato eletto gioco dell'anno ai Game Awards 2021, ma molte altre testate internazionali di prestigio cominciano a rivelare le loro classifiche con relativi vincitori.

Tra queste anche Game Informer ha stilato la sua lista dei 10 migliori giochi del 2021. Ed a conquistare la vetta è stato Halo Infinite: l'ultima fatica di 343 Industries disponibile nella sua versione completa dallo scorso 8 dicembre 2021 ottiene così il riconoscimento della nota testata. Pur riconoscendo che il lancio dell'opera abbia margini di miglioramento, per Game Informer il nuovo Halo "offre un sistema di shooting impeccabile, una delle migliori colonne sonore da anni e una storia molto sentita che affonda le sue radici su temi di speranza e resilienza. Halo Infinite è un gioco dal quale non riusciamo a staccarci ed uno che continueremo a giocare per ore con l'avvento del 2022". Tutte ragioni che gli sono valse il riconoscimento come GOTY.

Il titolo in esclusiva Microsoft batte nomi illustri quali Deathloop e Resident Evil Village, gli altri due giochi che compongono il podio. Ecco di seguito la Top 10 del 2021 secondo Game Informer:

Halo Infinite Deathloop Resident Evil Village Returnal Metroid Dread Life Is Strange: True Colors Forza Horizon 5 It Takes Two Inscryption Psychonauts 2

Siete d'accordo con la classifica di Game Informer? Nel frattempo la nostra recensione della campagna di Halo Infinite vi illustre tutte le qualità della nuova epopea di Master Chief, impressionante anche sul lato multiplayer online.