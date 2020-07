Halo Infinite: oltre la grafica! Novità su gameplay e open world

Nonostante qualche incertezza grafica ravvisata durante la presentazione del gameplay della campagna di Halo Infinite, il nuovo kolossal sparatutto di 343 Industries nasconde in sé alcune caratteristiche che potrebbero traghettare la saga verso nuovi orizzonti grazie all'evoluzione del gameplay.

Nonostante i pochi minuti di scene di gioco mostrati da Microsoft in apertura dell'Xbox Games Showcase del 23 luglio scorso, gli sviluppatori statunitensi hanno voluto chiarire in maniera inequivocabile che Halo Infinite sarà ricco di novità ludiche e contenutistiche.

Pur rimanendo ancorato alla tradizione della saga, e allo stile grafico dell'indimenticabile Combat Evolved che ha dato origine all'epopea di Master Chief, Infinite ambisce a riscrivere i canoni di questa storica proprietà intellettuale con scelte audaci. I punti focali della strategia di 343 Industries riguardano l'adozione di livelli dalla struttura open world e il passaggio a un approccio ruolistico nella progressione dell'esperienza di gioco da vivere indossando l'armatura Mjolnir di John-117.

Di particolare interesse, ai fini del gameplay, sono poi le sorprese riservateci dall'utilizzo del rampino di Master Chief e dalla presenza di un personaggio secondario che, nelle intenzioni della casa di Redmond, infonderà ulteriore realismo e "umanità" alla storia. In attesa di avere un quadro più completo delle novità che accompagneranno l'uscita a fine anno dell'FPS di 343 Industries su PC, Xbox One e Xbox Series X, vi lasciamo in compagnia della nostra anteprima di Halo Infinite curata da Alessandro Bruni.