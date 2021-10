Halo Infinite è gratis su Xbox Series X oppure no?

Halo Infinite è gratis? Facciamo chiarezza su questo aspetto perché c'è chi potrebbe avere dei dubbi riguardo il modello di distribuzione adottato da Microsoft e 343 Industries per il nuovo gioco di Master Chief in arrivo a dicembre su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Halo Infinite non è un gioco gratis, si tratta di un gioco premium venduto a prezzo pieno (69.99 euro) per accedere all'intera esperienza (campagna e multiplayer) mentre il comparto multigiocatore potrà essere scaricato gratis come free to play, seguendo quindi un modello di business già adottato con successo da Call of Duty Warzone, Fortnite e APEX Legends, solamente per citarne alcuni.



Se il multiplayer di Halo Infinite sarà free to play, lo stesso non vale per la campagna, per accedere alla modalità storia bisognerà necessariamente acquistare il gioco completo o in alternativa avere un abbonamento attivo a Xbox Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate.



Come tutti i giochi Xbox Game Studios, Halo Infinite sarà su Game Pass sin dal day one (fissato per il prossimo 8 dicembre), questo vuol dire che tutti gli iscritti potranno accedere al gioco completo senza bisogno di comprare il gioco singolo o spendere altri soldi, se non eventuali acquisti in-app estetici legati alle microtransazioni nel multiplayer, comunque non obbligatori ai fini dell'esperienza.



Questa settimana 343 ha mostrato la campagna di Halo Infinite permettendo così di dare un primo sguardo a questa modalità dopo la presentazione dell'estate 2020 accolta tiepidamente dal pubblico e che ha costretto lo studio a rinviare il gioco al 2021.