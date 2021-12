Halo Infinite, i Grunt citano Metal Gear Solid: l'esilarante Easter Egg!

Mentre 343 Industries annuncia ulteriori cambiamenti per il Battle Pass di Halo: Infinite, la community di appassionati si dedica alla scoperta di simpatici Easter Egg nascosti nel gioco.

Uno di questi, in particolare, ha attirato la divertita attenzione della community videoludica, con diversi content creator e giocatori che hanno immortalato la breve sequenza. Stiamo parlando nello specifico di un esilarante Easter Egg dedicato al primo Metal Gear Solid. Come potete verificare nel video disponibile in apertura a questa news, all'interno dell'open world di Halo: infinite il nostro Master Chief ha la possibilità di origliare le discussioni di alcuni avversari, inclusi i piccoli e bizzarri Grunt.

Due di questi ultimi, in particolare, sembrano determinati a trovare a tutti i costi un modo per poter sconfiggere Master Chief. Nel vagliare varie ipotesi, uno dei due sembra aver avuto un'idea geniale: spostare il cavo del controller, inserendo quest'ultimo all'interno del vano dedicato al Player 2. In questo modo, è convinto il Grunt, sarà possibile sconfiggere lo Spartan 117. Purtroppo però, il suo compagno è costretto a fargli notare che non sembra essere presente da nessuna parte un attacco per un secondo giocatore. La scioccante scoperta sembra aver devastato il povero e ingegnoso Grunt.



Qualcuno ha detto Psycho Mantis o Metal Gear Solid?