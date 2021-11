Halo Infinite: guida alle modalità multiplayer, quali sono e come funzionano

Al netto di qualche problema (ed ecco i modi per risolvere i bug ed errori di Halo Infinite), la Beta Multiplayer di Halo Infinite ha saputo soddisfare le aspettative dei fan, attraendo anche molti neofiti grazie alla formula del free-to-play. Ecco l’elenco delle modalità presenti nel titolo 343 Industries e come affrontarle al meglio.

Le partite multiplayer del nuovo Halo si dividono in due macro-categorie: Arene e Grandi battaglie a squadre. Le prime possono ospitare fino a 8 giocatori e si svolgono in mappe di dimensioni contenute, mentre le seconde coinvolgono un massimo di 24 utenti all’interno di ambienti più estesi. Ecco le varie modalità suddivise per tipologia.

Arena

Massacro : ogni avversario abbattuto equivale a un punto per la propria squadra. Raggiungere un punteggio di 50 o essere in vantaggio allo scadere del tempo porta alla vittoria.

: ogni avversario abbattuto equivale a un punto per la propria squadra. Raggiungere un punteggio di 50 o essere in vantaggio allo scadere del tempo porta alla vittoria. Cattura la bandiera : per ognuna delle squadre coinvolte, rubare la bandiera nemica e condurla alla base si traduce in un punto, a patto di avere anche il controllo del proprio vessillo.

: per ognuna delle squadre coinvolte, rubare la bandiera nemica e condurla alla base si traduce in un punto, a patto di avere anche il controllo del proprio vessillo. Roccaforti : in questa modalità, unire le forze per ottenere il controllo delle zone neutrali è la chiave per trionfare. Possederne due permette infatti di guadagnare un punto al secondo, mentre averle tutte e tre raddoppia tale profitto. La prima squadra che arriva a 150 punti vince il round.

: in questa modalità, unire le forze per ottenere il controllo delle zone neutrali è la chiave per trionfare. Possederne due permette infatti di guadagnare un punto al secondo, mentre averle tutte e tre raddoppia tale profitto. La prima squadra che arriva a 150 punti vince il round. Teschio: una scatola cranica appare in una zona neutrale della mappa. Raccoglierla permetterà al proprio team di guadagnare un punto al secondo. La prima squadra che raggiunge il punteggio massimo si aggiudica il round.

Grandi battaglie a squadre

Massacro : un normale Deathmatch in cui però il punteggio massimo è fissato a 100.

: un normale Deathmatch in cui però il punteggio massimo è fissato a 100. Cattura la bandiera : a differenza della versione Arena, in questa modalità è possibile segnare a prescindere che si abbia o meno il controllo della propria bandiera.

: a differenza della versione Arena, in questa modalità è possibile segnare a prescindere che si abbia o meno il controllo della propria bandiera. Controllo totale : in questo caso le due squadre possono guadagnare punti esclusivamente conquistando tutte le zone neutrali, le quali vengono ripristinate subito dopo per poi ricomparire in luoghi diversi. Riuscirci per un totale di tre volte porta alla vittoria.

: in questo caso le due squadre possono guadagnare punti esclusivamente conquistando tutte le zone neutrali, le quali vengono ripristinate subito dopo per poi ricomparire in luoghi diversi. Riuscirci per un totale di tre volte porta alla vittoria. Scorte: per prevalere sui nemici in questa frenetica modalità, agguantate i “semi del potere” sparsi per la mappa e portateli (o lanciateli) verso la vostra base. Depositarne 5 vi permette di guadagnare un punto, mentre 15 bastano a vincere lo scontro.

Siete interessati a ulteriori dritte? Ecco una guida per trionfare nel Multiplayer di Halo Infinite.