Halo Infinite: guida ai teschi della modalità campagna

L’arrivo della campagna di Halo Infinite ha permesso ai giocatori di godere dell’intero pacchetto targato 343 Industries. Oltre al gradito ritorno di Master Chief, la modalità single-player offre anche un gran numero di collezionabili, tra cui i teschi che - una volta raccolti - attivano modificatori coi quali fare i conti. Ecco dove trovarli tutti.

Teschio Boom

Effetto: raddoppia il raggio delle esplosioni.

Il primo teschio si trova all’interno dell’Incrociatore Gbraakon, nell’area in cui è possibile sfruttare il rampino per passare da un piano all’altro. Le pulsazioni del vostro radar dovrebbero mostrarlo alla vostra destra.

Teschio Cowbell

Effetto: aumenta l’impeto delle esplosioni.

Durante la missione Fondazione (a tal proposito, ecco l’elenco delle missioni di Halo Infinite) raggiungerete un’ampia stanza blu. Il teschio si trova sopra di voi e può essere raggiunto col rampino.

Teschio Catch

Effetto: i nemici utilizzano e lasciano cadere più granate.

Questo teschio si trova in un ceppo d'albero circondato da nemici, a North Zeta, vicino a un piccolo lago.

Teschio Fog

Effetto: disattiva la funzione del radar che rivela i nemici in movimento.

Questo teschio si trova ai limiti della mappa, a sud-est di Fondazioni. Cercate un gruppo di colonne esagonali e imboccate la grotta non lontana da loro.

Teschio IWHBYD

Effetto: aumenta la frequenza dei dialoghi in combattimento.

Si trova in cima alla Torre ed è facilmente raggiungibile grazie a un veicolo volante.

Teschio Blind

Effetto: disattiva l’HUD e nasconde tutte le armi.

Si trova a sud della Torre, non troppo distante dal teschio precedente. Cercate una fenditura nella terra e sfruttate rampino e radar per localizzarlo al suo interno.

Teschio Thunderstorm

Effetto: aumenta il livello della maggior parte dei nemici.

Potete recuperarlo in cima a una colonna, nella parte est della zona in cui si trovano i cannoni antiaerei. Per raggiungerlo facilmente vi occorrerà un velivolo o il rampino potenziato.

Teschio Black Eye

Effetto: la ricarica dello scudo si attiva soltanto col corpo a corpo.

Si trova nei pressi della catena montuosa a sud della mappa di gioco, dietro una cascata.

Teschio Famine

Effetto: Le armi raccolte dai nemici hanno la metà delle munizioni.

Si trova accanto al corpo di un elite caduto, sull’isola più a oriente della mappa.

Teschio Mythic

Effetto: i nemici hanno più salute.

Durante la missione Command Spire, vi ritroverete in una stanza piena di colonne marchiate. Il teschio si trova oltre il buco nel soffitto, dietro a una porta segreta.

Teschio Grunt Birthday Party

Effetto: uccidere un grunt con un colpo alla testa dà il via ai festeggiamenti.

Dopo aver attivato il terminale nella missione Deposito, dovrete trovare il modo di raggiungere la stanza dorata alla vostra destra. Subito dopo aver oltrepassato l’uscio, noterete il teschio sopra di voi.

Teschio Bandana

Effetto: munizioni infinite e granate illimitate.

L’ultimo teschio può essere raccolto durante la missione Auditorium silente, a patto di non uccidere le sentinelle che lo proteggono. Ignorando i nemici, attraversate la stanza caratterizzata da due enormi ponti e aggrappatevi col rampino per raggiungere il collezionabile.

Avete già letto la nostra recensione dedicata alla campagna di Halo Infinite? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche i trucchi per affrontare al meglio la campagna di Halo Infinite.