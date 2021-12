Halo Infinite: guida all'uso di tutte le armi nel multiplayer gratis

State giocando la Beta multiplayer gratis di Halo Infinite ma avete qualche problema ad utilizzare alcune delle numerose bocche da fuoco che si possono reperire in giro per le mappe? Sappiate allora che siete nel posto giusto, poiché in questa guida vi forniremo tutti i dettagli sulle armi disponibili attualmente nello sparatutto free to play.

Fucile d'assalto MA40

Si tratta dell'arma predefinita delle modalità multiplayer classiche: l'MA40 è un fucile d'assalto piuttosto stabile che richiede una certa precisione da parte del giocatore per colpire i bersagli in lontananza, ma è sufficiente a mettere KO qualsiasi avversario a breve e corto raggio con i 32 proiettili presenti nel caricatore.

Pistola MK50

L'arma secondaria per eccellenza, questa pistola è presente nella dotazione di base di tutti gli Spartan sia in Partita Rapida che nella Grande Battaglia a Squadre. Non sottovalutate la 'pistolina' sempre presente nel vostro equipaggiamento, poiché può salvarvi la vita quando il caricatore dell'MA40 si esaurisce e non disponete del tempo necessario a completare la ricarica.

Fucile da battaglia BR75

Questo fucile, in grado di sparare brevi raffiche di colpi, è in dotazione a tutti i giocatori nelle partite classificate ed è perfetto per chi vuole colpire i nemici in lontananza grazie al suo mirino. Non si tratta di un'arma particolarmente efficace contro i nemici che si trovano nei paraggi, ma con qualche raffica diretta al busto è possibile eliminare qualsiasi nemico ancor prima che possa notare la vostra posizione.

Fucile da commando VK78

La terza variante del fucile d'assalto è dotata di un caricatore ridotto e una cadenza di fuoco meno elevata, ma compensa tali carenza con un potere d'arresto maggiore che consente ai giocatori più precisi di stendere qualsiasi Spartan nemico con qualche colpo ben piazzato alla testa.

Bulldog CQS48

Anche il multiplayer di Halo Infinite ha il suo fucile a pompa e il suo nome è Bulldog CQS48. Questo shotgun ha un caricatore da sette proiettili ed è l'ideale per chiunque voglia affrontare un avversario a corto raggio o in spazi ristretti. Basteranno due o tre colpi al busto per uccidere chiunque vi si pari davanti mentre imbracciate questo fucile.

Pistola ad aghi

Una delle armi più iconiche della serie, la Pistola ad aghi non andrebbe sottovalutata. Sebbene non abbia un potere d'attacco particolarmente elevato, i suoi aghi raggiungono automaticamente il bersaglio, purché questo non sia troppo lontano dal giocatore. Se non avete grande precisione, basterà sparare verso un nemico nei paraggi per fare in modo che tutti i proiettili si conficchino nella sua armatura e lo eliminino.

Stalker

Questo strumento di morte dei Covenant è una sorta di fucile di precisione dal potere d'arresto inferiore rispetto al più classico S7, ma è in grado di colpire il nemico ripetutamente. Sei siete sufficientemente precisi, potrete sfruttare questo fucile per eliminare i bersagli a qualsiasi distanza con qualche colpo alla testa.

Carabina a impulsi

Un'arma davvero particolare che, però, non andrebbe ignorata. Questa carabina spara raffiche di proiettili al plasma che si muovono molto lentamente e che infliggono un notevole quantitativo di danni al bersaglio. Purtroppo è molto complesso riuscire a controllare questi proiettili, poiché l'unico e solo modo per sfruttare al meglio la Carabina a impulsi è quello di prevedere con esattezza i movimenti dell'avversario oppure quello di colpire un nemico immobile.

Pistola voltaica

Se ritenete la Pistola voltaica una delle armi meno utili del gioco vi invitiamo a riconsiderare questo gadget, poiché è probabile che lo stiate utilizzando nel modo sbagliato. Non si tratta dell'arma migliore con la quale affrontare un avversario a viso aperto, ma i proiettili elettrici sono particolarmente efficaci contro gli scudi e, nel caso in cui di fronte a voi ci fosse un gruppetto di Spartan, sarà possibile elettrificarli tutti con qualche colpo andato a segno. Non dimenticate inoltre che la Pistola voltaica è una delle armi migliori contro i veicoli, poiché sparando ripetutamente verso un mezzo permette di fermarlo per una manciata di secondi (diverrà completamente azzurro), aprendo una finestra di tempo durante la quale disarcionare il pilota o lanciare un razzo.

Pistola al plasma

Sì, in questo caso si tratta di una delle armi meno efficaci dell'intero arsenale di Halo Infinite. I proiettili di questa pistola infliggono pochissimo danno agli Spartan e possono servire esclusivamente contro gli scudi. Caricando il colpo della pistola al plasma si può infatti distruggere lo scudo di un nemico, consentendo così agli alleati di dargli il colpo di grazia.

Bruciatore

Questa è un'arma davvero particolare, poiché spara una linea di piccoli proiettili che rimbalzano di fronte al giocatore. La peculiarità del Bruciatore sta nella possibilità di decidere se sparare una striscia verticale oppure orizzontale di proiettili con la pressione del tasto adibito alla mira.

Fucile di precisione S7

Non c'è molto da dire su questo fucile, poiché si tratta di un classico fucile di precisione che, al netto di una cadenza di fuoco non invidiabile, ha un potere d'arresto incredibilmente alto e può eliminare qualsiasi nemico con un colpo alla testa o due al resto del corpo.

Hydra

L'Hydra è una specie di lanciarazzi in miniatura i cui proiettili non hanno un'area d'effetto molto ampia e vanno quindi sparati ai piedi del nemico o direttamente sul bersaglio. Tramite la pressione del tasto adibito alla mira si può decidere tra due diverse modalità di fuoco: quella manuale e quella automatica (la riconoscerete dal mirino circolare), la quale consente di agganciare il bersaglio e fare in modo che i razzi lo raggiungano da soli.

Straziatore

Lo Straziatore non è un'arma semplice da usare, ma di sicuro è una di quelle che riescono a dare maggiori soddisfazioni. Si tratta di un revolver i cui proiettili non vengono sparati in linea retta e, di conseguenza, occorre regolare l'altezza del mirino in base alla distanza dal nemico. Sappiate che dopo un colpo ben piazzato con lo Straziatore potrete eliminare qualsiasi nemico con un attacco corpo a corpo.

Carbonizzatore

Un'arma devastante che somiglia ad un lanciagranate energetico. I colpi del Carbonizzatore rimbalzano sulle superfici e poi esplodono, rendendola devastante soprattutto contro piccoli gruppi di nemici all'interno di spazi chiusi. La peculiarità di quest'arma consiste nella possibilità di indirizzare i proiettili verso il nemico semplicemente mirando dopo aver sparato.

Sobillatore

Non si tratta di un'arma particolarmente utile e il suo utilizzo è principalmente legato al supporto degli alleati. I proiettili di quest'arma degli Esiliati, che possono essere caricati, le consentono di creare pozze sulle superfici che infliggono danni nel tempo ai nemici. Insomma, non utilizzatela negli uno contro uno se volete avere la meglio sull'avversario.

Schidione

Lo Schidione è un'arma devastante, il cui unico proiettile è una specie di fiocina che elimina qualsiasi giocatore con un colpo, a prescindere da quale sia il punto del corpo che subisce il colpo. Se volete un consiglio, provate ad utilizzare lo Schidione anche contro i veicoli e non ve ne pentirete.

Laser delle Sentinelle

Questa è probabilmente l'arma migliore per allenarsi a seguire il bersaglio con il mirino. Il Laser delle Sentinelle spara infatti un raggio che danneggia il nemico al contatto e deve quindi seguirlo con grande precisione per eliminarlo nel più breve tempo possibile.

Fucile folgorante

L'equivalente della Railgun di Halo Infinite. Questo fucile spara un raggio non particolarmente efficace se indirizzato al corpo del nemico, ma che può eliminarlo in un solo colpo se diretto alla testa.

SPNKR M41

Lo 'sculacciatore' non è stato nominato così a caso dagli sviluppatori. Questo letale lanciarazzi dispone di un caricatore da due proiettili ed è perfetto per eliminare piccoli gruppi di nemici o magari liberare una zona di controllo nelle modalità a obiettivi.

Lama Energetica

Una delle poche armi corpo a corpo di Halo Infinite, questo iconico strumento di morte è davvero letale e permette di eliminare il nemico con un solo fendente. Se volete massimizzare l'efficacia della Lama Energetica nel multiplayer, affiancatela ai Propulsori, così da scattare verso il nemico e lasciargli poche possibilità di reagire.

Martello gravitazionale

Altra arma corpo a corpo, il Martello gravitazionale richiede qualche istante per caricare il colpo, ma una volta che la testa dello strumento raggiunge il suolo viene generata un'onda d'urto che danneggia chiunque si trovi nell'area d'impatto con buone probabilità di morire sul colpo.

Pugni dello Spartan

Tecnicamente non si tratta di un'arma, ma di fatto i pugni dello Spartan sono forse tra i modi per uccidere più efficaci di Halo Infinite. Oltre ad essere il metodo perfetto per terminare uno scontro quando lo scudo del nemico è ormai andato, l'attacco corpo a corpo permette di eliminare il bersaglio sul colpo quando viene eseguito alle spalle.

