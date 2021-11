Halo Infinite, Heroes of Reach è il primo Battle Pass: niente scadenza e niente balletti!

Dopo aver stuzzicato la fantasia degli appassionati con la possibilità di veder in azione più campagna single player in Halo: Infinite, gli autori di 343 Industries offrono alcune nuove informazioni sul multiplayer.

In particolare, nel corso di un'intervista concessa alla redazione internazionale di IGN, la software house ha illustrato i meccanismi che regoleranno il funzionamento dei Battle Pass di Halo: Infinite. Il primo di questi inaugurerà la Stagione 1, con una serie di contenuti interamente dedicati all'amato Halo: Reach. Intitolato Heroes of Reach, il Battle Pass non avrà alcuna scadenza e potrà dunque essere completato da ciascun giocatore con il ritmo che preferisce.

La stessa cosa, ha confermato 343 Industries, accadrà del resto anche con i successivi Battle Pass di Halo: Infinite, che resteranno attivi a oltranza. Ogni giocatore potrà dunque passare da uno all'altro liberamente, per accumulare l'esperienza necessaria a sbloccare le ricompense che preferisce. Tra queste ultime, spiccano ovviamente complementi estetici per il proprio Spartan, tra elmi, armature e altri equipaggiamenti. Nel caso ve lo steste chiedendo, niente emote scanzonate nel Battle Pass: il team Microsoft ha infatti ritenuto che vedere gli Spartan danzare in maniera sconclusionata sarebbe stato alquanto straniante per la community.



Ricordiamo che Halo: Infinite sarà disponibile a partire dal prossimo 8 dicembre 2021, con il comparto multiplayer che sarà completamente free to play.