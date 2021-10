Halo Infinite e Forza Horizon 5: preordinali a prezzo scontato da Gamelife

Halo Infinite e Forza Horizon 5 sono i due giochi di punta della lineup autunnale di Microsoft per Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Gamelife offre il preordine di entrambi i titoli a prezzo ridotto solamente per un periodo di tempo limitato.

Halo Infinite è in preordine a 64 euro invece di 71 euro, stesso prezzo per Forza Horizon 5, in entrambi i casi l'offerta è legata alla versione standard compatibile con le console della famiglia Xbox One e le nuove Xbox Series X e Xbox Series S.

Inoltre, prenotando Halo Infinite riceverete anche un bonus preordine, un pacchetto che include il rivestimento armatura Zeta Skye, l'emblema e la targhetta Chosen. Da Gamelife potete preordinare anche il controller Xbox Forza Horizon Limite Edition disponibile dal 9 novembre al prezzo di 76 euro, si tratta di una edizione speciale limitata del joypad wireless di Xbox, un controller trasparente che gioca sui colori del giallo, dell'azzuro e del rosa per ricordare le variopinte atmosfere del Messico, paese che fa da sfondo alle corse di Forza Horizon 5.

Le promozioni sono valide fino al giorno prima dell'uscita dei giochi (8 dicembre per Halo Infinite e 9 novembre per Forza Horizon 5) e fino ad esaurimento delle scorte disponibili online o nei singoli negozi Gamelife sparsi per l'Italia.