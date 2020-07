Halo Infinite potrebbe essere un ibrido tra FPS e RPG

Nel corso della presentazione del gameplay di Halo Infinite su Xbox Series X, avvenuta proprio oggi in occasione dell'Xbox Game Showcase, è stato mostrato per qualche istante il menu dello sparatutto, il quale ha permesso ai fan di scoprire alcuni interessanti dettagli sul gioco 343 Industries.

Osservando attentamente lo screenshot del menu di gioco si può intuire come la nuova avventura con protagonista Master Chief possa implementare alcune meccaniche tipiche dei giochi di ruolo. Sia chiaro, non parliamo di livelli esperienza e armi che diventano man mano che si prosegue nel gioco sempre più forti, ma di una componente ruolistica "soft" che potrebbe per certi versi ispirarsi agli ultimi Far Cry. All'interno del menu possiamo infatti vedere una serie di materiali che potrebbero servire al protagonista per costruire dei potenziamenti, che andranno sbloccati nell'apposita voce del menu. È possibile quindi che esplorando la mappa e completando incarichi primari o secondari sarà possibile accedere ad una serie di power-up, magari legati a gadget come il rampino e al suo cooldown.

Aspettando nuove informazioni, le quali non tarderanno ad arrivare, vi ricordiamo che questa sera è stato confermato il ritorno della Forgia in Halo Infinite grazie alla pagina ufficiale Steam del gioco.