Halo Infinite: le più importanti statistiche di 'un anno pieno di sfide' rivelate da 343

Halo Infinite fece il suo esordio nel dicembre del 2021: il suo primo anno non è stato dei più semplici, soprattutto a causa delle tante problematiche a livello di contenuti ed aggiornamenti, ma al tempo stesso è riuscito comunque ad attirare l'attenzione di tantissimi giocatori sparsi per il mondo.

Attraverso un aggiornamento sul portale Halo Waypoint, Sean Baron di 343 Industries ha fornito diverse statistiche sui primi 12 mesi del gioco, facendo anche delle riflessioni personali sulle sfide affrontate dal team in questo lasso di tempo. Per quanto riguarda i numeri registrati da Halo Infinite, si segnalano:

Più di 170 milioni di partite multiplayer effettuate

Più di 50 milioni di missioni della campagna single player giocate

Più di 16 miliardi di Spartan uccisi

Più di 2 miliardi di bot sconfitti

6 milioni di Spartan uccisi tramite attacchi "ninja", sconfiggendoli con un attacco melee alle spalle

Oltre 130.000 mappe create con la Forgia

"Siamo così grati per il tempo che avete speso con noi e la passione che avete per questo franchise. L'anno è stato pieno di sfide ed opportunità, ma la vostra energia e coinvolgimento ci ha dato una spinta", afferma Baron, che prosegue: "Abbiamo cambiato il modo con cui sviluppiamo ed anche come ci organizziamo. Inutile dire che ci impegniamo a rendere Halo Infinite sempre migliore con ogni singolo update".

Parlando a proposito di aggiornamenti, l'Update di dicembre di Halo Infinite ha introdotto novità come il Custom Game Browser oltre alla riedizione di The Pit. Nel frattempo un leak avrebbe rivelato le mappe della Stagione 3 di Halo Infinite, che inizierà il 7 marzo 2023.