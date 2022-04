Halo Infinite incontra la serie tv Paramount: oggetti a tema inclusi nella Stagione 2

Il 3 maggio 2022 è la data fissata da 343 Industries per l'inizio della Stagione 2 di Halo Infinite con tante nuove modalità. L'attesa nuova fase dell'ultimo capitolo della serie renderà ancora più ricca l'esperienza multiplayer offerta dal gioco, ma i contenuti inediti non sono ancora finiti.

Attraverso un nuovo post sul portale ufficiale Halo Waypoint, gli sviluppatori confermano infatti che la Stagione 2 includerà anche degli oggetti di personalizzazione ispirati alla serie tv di Halo prodotta da Paramount, un'ipotesi che era già stata anticipata tempo addietro dal community manager di 343i, Brian Jarrad, ed ora pronti a concretizzarsi a tutti gli effetti.

"I fan ci hanno chiesto se ci sarebbero stati dei contenuti tie-in in arrivo su Halo Infinite. Sebbene in precedenza abbiano effettivamente assicurato che ci sarebbero stati più avanti, oggi possiamo confermarvi che nella Stagione 2 Lone Wolves saranno presenti una serie di oggetti cosmetici collegati alla serie tv che i giocatori potranno ottenere", recita un passaggio dell'ultimo post di 343i, confermando così il cross-over tra gli universi videoludici e narrativi di Halo.

Non è al momento chiaro che tipo di elementi verranno inclusi e come sarà possibile ottenerli, ma gli autori promettono di condividere maggiori dettagli a tal proposito a breve. Nel frattempo si mantengono intensi i rumor sul futuro del gioco: la Battle Royale di Halo Infinite arriverà a fine anno secondo il giornalista Jez Corden, in attesa di conferme ufficiali da parte di 343i o Microsoft.