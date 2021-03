Halo Infinite: trama lineare e scontri differenti in base al veicolo utilizzato

Come promesso dal team di sviluppo, il 2021 sta portando con sé aggiornamenti più frequenti su quelle che saranno le caratteristiche dell'atteso Halo: Infinite, nuova epopea sci-fi dedicata a Master Chief.

Dopo aver illustrato le dinamiche legate all'implementazione di un sistema di meteo dinamico in Halo: Infinite, 343 Industries delinea un quadro interessante in merito alle capacità di reazione alle scelte del pubblico da parte del mondo di gioco. Nello specifico, nel corso dell'ultimo Q&A tenuto dagli sviluppatori è stata evidenziata la possibilità di avventurarsi per le lande di Halo: Infinite a bordo di una varietà di veicoli. A seconda del mezzo utilizzato, i giocatori si imbatteranno in incontri differenti, contestualizzati rispetto al proprio sistema di locomozione.

Un dettaglio interessante che punta a favorire la libertà di azione in Halo: Infinite, elemento confermato anche per quanto riguarda il ritmo di progressione della trama del titolo. Oltre a procedere nella campagna principale, Master Chief potrà dedicarsi anche a diverse attività secondarie, tra esplorazione di molteplici strutture, salvataggio di Marine e altro ancora. Ad ogni modo, garantisce 343 Industries, l'elemento narrativo resterà sempre centrale in ogni aspetto del gioco. La libertà offerta al protagonista non sarà di conseguenza tale da consentire di saltare degli snodi narrativi di Halo: Infinite.