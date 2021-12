Halo Infinite, incredibile ma vero: i Marine citano Aldo, Giovanni e Giacomo

Halo Infinite continua ad essere una fonte di sorprese, anche in un modo che nessuno si aspetterebbe. Per quanto possa sembrare incredibile, nella versione italiana del gioco di 343 Industries c'è una citazione del celebre trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo.

La scoperta la dobbiamo a Gabriele Deriu, un giocatore che ha caricato una clip su YouTube che sta facendo rapidamente in giro per la rete. Nel filmato allegato in cima a questa notizia, uno dei Marines - evidentemente arrabbiato nei confronti dei nemici che popolano lo Zeta Halo - afferma con decisione "Ti sfilo la colonna vertebrale e mi suono l'adagio di Albinoni", un'inequivocabile citazione di Giovanni. Il comico ha pronunciato la battuta in uno degli spettacoli più amati del trio, I Corti, per la precisione nello sketch che vede Aldo impersonare il conte Dracula. Se non l'avete mai visto, rimediate immediatamente dirigendovi in calce a questa notizia dopo aver ascoltato

Si tratta chiaramente di una libertà che si è concessa il team incaricato dell'adattamento in lingua italiana di Halo Infinite, che non possiamo fare a meno di apprezzare. Qualcuno di voi aveva già colto la citazione? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto ricordiamo che la campagna di Halo Infinite è disponibile a pagamento su Xbox One, Xbox Series X|S e PC Windows 10, oltre che nel catalogo di Xbox Game Pass. La componente multiplayer è invece gratis per tutti i giocatori. Quest'oggi in Halo Infinite è stata scoperta anche una citazione di Metal Gear Solid!