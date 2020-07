Halo Infinite: gli indizi su storia e gameplay scovati nella cover ufficiale

In attesa dell'evento Xbox Games Showcase del 23 luglio, Microsoft e 343 Industries hanno stuzzicato tutti i propri fan condividendo la cover e il wallpaper di Halo Infinite, che sarà il protagonista indiscusso dello show.

Le immagini in alta risoluzione sono immediatamente state scandagliate dai fan più curiosi e ostinati, che sono andati alla ricerca di ogni minimo indizio sul gioco finale. L'analisi ha prodotti ottimi risultati, poiché sono stati trovati alcuni dettagli decisamente interessanti. Tanto per cominciare, come vi avevamo già segnalato, sul braccio sinistro di Master Chief è chiaramente visibile un dispositivo nuovo di zecca, che dai più viene associato ad un rampino. L'ipotesi ci sembra più che probabile: se fosse davvero così, si aprirebbero le porte a numerose nuove opportunità di gameplay, inedite per la serie.

Alle spalle dello Spartan, ritratto in una posa che riporta volutamente alla memoria quella che sfoggiava sulla cover di Halo Combat Evolved, si nota inoltre un veicolo precipitato, che sembra essere a tutti gli effetti un VTOL AV-49 Wasp: nato come successore dell'AV-14 Hornet di Halo 3 e Halo 2: Anniversary, è stato introdotto per la prima volta in un aggiornamento della modalità Warzone di Halo 5: Guardians nel giugno del 2016. Il Wasp è un veicolo rapido ed altamente manovrabile, ma non è corazzato e può essere distrutto facilmente.

Degli indizi facilmente identificabili hanno a che fare con l'ambientazione: com'è facile notare, l'avventura di Master Chief si svolgerà su un Halo semidistrutto, sul quale ci sono pure degli uccelli che svolazzano. Solo agli occhi dei più attenti non è sfuggito un particolare decisamente rilevante: sul visore del nostro eroe, aguzzando la vista, è possibile scorgere il riflesso di quello che sembra essere a tutti gli effetti Hyperious con in mano un Martello Gravitazionale, personaggio rivelato dai set Mega Blocks. Un ulteriore indizio a sostegno dell'ipotesi che vuole il ritorno degli Esiliati, una fazione guidata dai Brute introdotta in Halo Wars 2.