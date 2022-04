Halo Infinite: nuovo indizio suggerisce l'arrivo della Battle Royale

Soltanto poche ore fa, gli sviluppatori di Certain Affinity confermavano di aver stretto ulteriormente i rapporti con 343 Industries con l'intento di lavorare a nuovi contenuti per la community di Halo Infinite.

A Certain Affinity è stato affidato il compito di "evolvere Halo Infinite in nuovi ed intriganti modi", e per fare ciò sembra che sia già in piedi un progetto con nome in codice "Tatanka". Come fatto notare da un utente particolarmente attento su reddit, Tatanka (che dalla lingua Lakota si traduce con "bisonte") è un wrestler americano sotto contratto con la WWE che nel maggio del 1992 raggiunse l'apice del suo successo vincendo la 40-man Battle Royale degli Stati Uniti d'America.

Per quanto non possa costituire una conferma definitiva, alla luce di questo ulteriore indizio sembra sempre più probabile che una modalità Battle Royale farà prima o poi il suo esordio in Halo Infinite. Non è da escludere che Certain Affinity stia dando vita ad una soluzione ludica più originale, che possa mescolare la classica struttura Battle Royale con degli elementi tipici delle modalità multiplayer online di Halo. Al momento non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di 343 Industries e Certain Affinity.

Intanto Halo The Master Chief Collection conta più giocatori di Halo Infinite su Steam, con i server che si sono rimpolpati dopo l'arrivo di Floodfight e l'introduzione del cross-play.