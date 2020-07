Halo Infinite: l'interno dell'armatura di Master Chief nel nuovo teaser dell'evento Xbox

Nell'impaziente attesa dei fan di Halo per il primo, attesissimo gameplay della campagna di Halo Infinite all'evento Xbox Series X del 23 luglio, i ragazzi di 343 Industries pubblicano un nuovo teaser incentrato, ovviamente, su Master Chief.

Il team social della sussidiaria degli Xbox Game Studios dedica a John-117 la nuova clip animata di Halo Infinite, permettendoci così di sbirciare all'interno dell'iconica armatura di Master Chief da un'inquadratura piuttosto inusuale.

Il video in questione sembra infatti mostrare le ultime fasi del processo di costruzione dell'armatura Mjolnir dell'eroe di Halo, riprendendo il momento esatto in cui il casco, calato sulla corazza, viene acceso per fornire a Master Chief tutte le informazioni necessarie durante l'ennesima battaglia che l'attende contro i nemici degli esseri umani. A tal proposito, ricordiamo che nel primo teaser di Halo Infinite all'evento Xbox del 23 luglio, gli autori di 343 Industries hanno suggerito il ritorno di Atriox e degli Esiliati.

Date un'occhiata alla clip che trovate in calce alla notizia e fateci sapere se riuscite a scovare altri dettagli: nel frattempo, vi ricordiamo che Halo Infinite dovrebbe essere disponibile entro fine 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X (gratis con Game Pass) in concomitanza con il lancio della console nextgen di Microsoft.