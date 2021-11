Halo Infinite: Jega 'Rdomnai sarà il nemico più disturbante della serie, dice 343

A poco meno di un mese di distanza dall'atteso debutto, 343 Industries torna a parlare di Halo Infinite, soffermandosi in particolar modo sui tratti caratteriali di un nuovo minaccioso villain della serie Sci-Fi, Jega ‘Rdomnai.

Stando a quanto dichiarato dal team di 343 Industries, Jega ‘Rdomnai sarà il personaggio ostile più disturbante con cui i fan di Halo abbiano mai avuto a che fare.

"[Jega's] è quasi come l'inverso di quello che ti aspetteresti da un Arbiter. Ci siamo chiesti: 'Qual è l'elemento disturbante di un Arbiter?'", questa la premessa del narrative director Jeff Easterling.

"Una delle cose che abbiamo cercato di fare con Jega è stata trasformarlo nel personaggio più inquietante e disturbante di Halo", ha aggiunto il creative director Paul Crocker. "Ogni volta che lo osservi... Ti accorgi che guarda tutto come fosse una preda. Il modo in cui si prende gioco di Chief è rappresentativo della sua personalità".

In qualità di soldato d'élite "Spartan Killer" facente parte della fazione dei Banished, l'obiettivo principale di Jega è abbattere Master Chief. È persino disposto a rompere con la tradizione della sua covenant per farlo: "La sua brama di battaglia e vendetta va anche oltre l'orgoglio per la sua stessa cultura", ha concluso Easterling.



Halo Infinite sarà pubblicato l'8 dicembre su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One. 343 Industries ha confermato che Heroes of Reach sarà il primo Battle Pass del gioco. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Halo Infinite dedicata alla campagna single player.