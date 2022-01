Halo Infinite: John Carpenter adora la Campagna, gli risponde Elon Musk

Dopo essersi detto pazzo per il kolossal vichingo Assassin's Creed Valhalla, il regista John Carpenter ha rimarcato la sua passione per i videogiochi manifestando, questa volta, tutto il suo amore per la Campagna di Halo Infinite. Il post social del Maestro dell'Horror ha provocato la reazione di Elon Musk.

Nel suo ultimo messaggio condiviso su Twitter, il regista di film cult come La Cosa, Grosso Guaio a Chinatown, Il Seme della Follia, Essi Vivono e Fuga da New York ha espresso un giudizio a dir poco entusiastico sul lavoro svolto da 343 Industries spiegando come "Halo Infinite è uno sparatutto davvero divertente. Un prodotto con un design dalla bellezza immensa. Davvero il miglior Halo della serie".

Le dichiarazioni di Carpenter hanno generato un vero e proprio fiume di commenti sui social, con tantissimi appassionati di videogiochi (e dei lavori del maestro dell'horror) desiderosi di partecipare alla discussione intavolata dal leggendario regista e sceneggiatore americano.

Tra i tanti che hanno risposto al post di Carpenter troviamo Aaron Greenberg (boss della divisione marketing di Xbox), Alanah Pearce (giornalista, influencer e autrice di SIE Santa Monica da novembre 2020), ed Elon Musk.

Il visionario imprenditore sudamericano, come suo solito, ha preferito affidare ai social un commento di poche righe in cui condivide il parere espresso da John Carpenter e spiega come, anche per lui, "Halo Infinite ha una buona campagna".