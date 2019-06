Halo Infinite: la key art è ricca di indizi su trama, personaggi e ambientazione

Durante l'E3 2019 di Los Angeles è stata mostrata la key art di Halo Infinite. L'immagine racchiude diversi indizi sulla prossima avventura di Master Chief, fornendo qualche anticipazione su trama, personaggi e ambientazioni: vediamoli insieme.

La key art di Halo Infinite ritrae Master Chief di spalle mentre sorvola la superficie di un mondo a forma di anello, lasciando intendere che il gioco sarà ambientato nuovamente su un pianeta Halo.

Come potete vedere nelle immagini riportate a fondo pagina, uno dei dettagli più interessanti della key art è il data chip dietro il casco di Master Chief, nuovamente illuminato dai tempi di Halo 4 in cui si era spento definitivamente. Questo lascia supporre che in Halo Infinite verremo affiancati da un'intelligenza artificiale: che si tratti di una nuova IA, oppure del ritorno di Cortana?

In basso a sinistra è possibile notare delle strutture esagonali all'interno dell'ambiente, forme che richiamano alla mente le architetture dei Precursori: torneremo a confrontarci con questa antica civiltà aliena, mettendoci sulle sue tracce?

Presenti anche gli iconici edifici a forma di pilastro, che sembrano essere molto distanti tra loro, separati da montagne e fiumi. Questo potrebbe suggerire che Halo Infinite avrà un mondo molto più vasto. Se vogliamo speculare ulteriormente sulla base di ciò che abbiamo visto finora, si potrebbe ipotizzare addirittura la presenza di una struttura di gioco open world. Cinque fasci brillano davanti a Master Chief in questa cover, e ci sono buone probabilità che puntino agli obiettivi sensibili della missione.

A destra del ginocchio sinistro di Master Chief c'è uno strano bagliore blu con dei pilastri che lo circondano. Non è chiaro che cosa sia, ma vale la pena metterlo in evidenza. L'ultima volta che abbiamo visto una struttura simile era nella terza missione di Halo: Combat Evolved.

Questa struttura ha un aspetto leggermente diverso grazie ai suoi pilastri più alti e al bagliore bluastro, ma potrebbe trattarsi di un dispositivo utilizzato per raggiungere diverse parti dell'anello, il che potrebbe avvalorare ulteriormente la teoria di Halo Infinite gioco open world.

Naturalmente si tratta solo di speculazioni, e per saperne di più sul gioco sarà necessario conoscere ulteriori dettagli ufficiali da 343 Industries. A tal proposito, come confermato dagli sviluppatori Halo Infinite verrà mostrato in grande all'E3 2020, prima del lancio previsto per la fine del 2020 insieme a Xbox Scarlett.