Halo Infinite: lancio nel 2022 e versione Xbox One in dubbio per un insider

Il rinvio di Halo Infinite è certamente uno degli argomenti più caldi di questa estate, a inizio agosto il gioco di 343 Industries è stato rimandato al prossimo anno, dunque il nuovo Halo non accompagnerà Xbox Series X al debutto sul mercato, previsto per novembre.

Numerose le cause ipotizzate per il rinvio, tra cui problemi di sviluppo legati alle difficoltà organizzative durante l'emergenza Coronavirus, l'eccessivo lavoro in outsourcing e la volontà da parte di 343 di dedicarsi maggiormente alla serie TV di Halo, ipotesi però seccamente smentite dallo studio di Seattle.

Su ResetERA un insider particolarmente vicino al mondo di Halo (la cui attendibilità è stata verificata dai moderatori) ha riportato ulteriori dettagli riguardo lo sviluppo del gioco. In particolare 343 starebbe riscontrando molti problemi nel far girare Halo Infinite su Xbox One e One S, problematiche legate in particolare alla risoluzione, ai tempi di caricamento e alla stabilità generale. Per questo motivo lo studio starebbe pensando di cancellare la versione Xbox One rendendo il gioco compatibile solamente con Xbox One X, PC Windows e Xbox Series X.

Altro rumor è quello legato alla finestra di lancio, secondo l'insider Halo Infinite non uscirà prima del 2022, inoltre nelle scorse ore Amazon USA ha aggiornato la pagina del gioco parlando di "Holiday 2021" come finestra di lancio, voce però smentita da Tom Warren, Senior Editor di The Verge, che ha parlato di un errore da parte del rivenditore. Difficile al momento capire bene la situazione e del resto niente di quanto riportato è stato confermato da publisher e sviluppatori.