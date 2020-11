Halo Infinite: al lancio saranno molti di più i possessori di Xbox Series X|S

Nella stessa intervista nella quale Phil Spencer ha elogiato le funzionalità del DualSense di PlayStation 5, il boss della divisione gaming di Microsoft ha commentato anche l'assenza di grosse esclusive al lancio di Xbox Series X|S e il rinvio di Halo Infinite.

Dopo aver parlato della presenza di numerosi giochi nel catalogo di Xbox Game Pass che hanno ricevuto di recente un upgrade gratuito per sfruttare l'hardware delle nuove console, Spencer ha anche cercato di vedere quelli che potrebbero essere gli aspetti positivi del posticipo dell'attesa esclusiva e ha parlato dell'acquisizione di Bethesda:

"Credo che ciò che otterremo sarà un Halo migliore, in uscita in un periodo durante il quale più persone avranno l'opportunità di acquistare una console. Sono fiducioso su punto. Ritengo che il gioco sarà migliore per via del tempo che gli stiamo dedicando. Sono molto esaltato per via della lineup, non solo per i giochi sviluppati dagli Xbox Game Studios, ma anche per i titoli come Starfield sui quali Todd Howard e il suo team stanno lavorando e che potranno giocare sulla loro Xbox."

Insomma, per quanto sarebbe stato molto gradito sia per Microsoft che per i giocatori avere Halo Infinite al lancio, secondo Spencer la carenza di scorte averebbe potuto limitare in termini di numeri i giocatori in grado di godersi il titolo su una Xbox Series X.