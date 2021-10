Halo Infinite: il leader dei Banished minaccia l'umanità in un nuovo spettacolare video

La campagna marketing di Halo Infinite sembra definitivamente decollata. All'indomani del gameplay reveal dedicato alla campagna dell'atteso sparatutto targato Microsoft, gli sviluppatori di 343 Industries hanno pubblicato un video interamente dedicato al villain della nuova avventura.

Dopo una partenza decisamente negativa e ad un anno dal rinvio, la campagna pubblicitaria di Halo Infinite sembra finalmente essere ricominciata con la giusta marcia. Dopo aver dedicato gli ultimi mesi al centralissimo comparto multiplayer, con tanto di varie fasi di beta, gli sforzi di Microsoft sono ora dedicati all'attesa campagna per giocatore singolo, da sempre apprezzatissima dai fan di Master Chief. Il lungo filmato pubblicato ieri ha infatti permesso ai giocatori di farsi una prima idea sulla campagna di Halo Infinite, sulla storia e sulle caratteristiche del gameplay.

Il video odierno è invece dedicato al cattivo della situazione: Escharum, il leader dei Banished, si rivolge infatti all'umanità e ne contesta il tentativo di ribellarsi alla nuova minaccia, annunciandone la sconfitta imminente. In particolare il villain tenta di smorzare l'entusiasmo dei ribelli e la loro speranza in "un eroe che sorgerà avvolto da un'armatura".

Come specificato ieri dei vertici di 343 Industries, non tutte le parti dei video sono state realizzate utilizzando il motore di gioco. In ogni caso gli sviluppatori promettono nuovi approfondimenti sul comparto tecnico di Halo Infinite.