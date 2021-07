Halo Infinite: leak mostra la mappa tratta da Reach e ambientazioni della campagna

Con la pubblicazione della Beta Tecnica su PC e console Xbox, i dataminer non hanno perso occasione per lanciarsi nell'esplorazione dei file di Halo Infinite nel tentativo di scoprire qualcosa di nuovo sullo sparatutto Sci-Fi di 343 Industries.

Tentativo andato a buon fine, dal momento che l'utente Makeshift_Glxy ha condiviso sul suo profilo Twitter alcuni interessanti screenshot che mostrano contenuti non diffusi pubblicamente dalla software house di Microsoft. Grazie al materiale inedito abbiamo la conferma del ritorno di Countdown, una mappa che i giocatori di Halo Reach non faticheranno a ricordare. Quella di Infinite sembra sostanzialmente una versione rimasterizzata con degli ampliamenti volti ad accogliere un maggior numero di utenti rispetto al passato.

Continuando a parlare di multiplayer online, altre immagini ci mostrano alcune angolazioni di Recharge, una mappa completamente originale di Halo Infinite che spesso abbiamo intravisto durante le iniziative promozionali di 343i e Microsoft.

In chiusura, abbiamo anche alcuni scatti riguardanti una mappa più estesa proveniente dalla campagna single player. Gli screenshot, a cui potete dare uno sguardo in calce, non mostrano propriamente il prodotto finito ed includono alcuni punti di vista solitamente riservati ai soli sviluppatori.

Sulle nostre pagine trovate la Guida per scaricare la Beta di Halo Infinite su PC e Xbox. Il test sarà disponibile fino al primo agosto. Se non siete stati abbastanza fortunati da essere selezionati per questa versione di prova, potete sempre gustarvi la visione di un match 4v4 giocato su Xbox Series X.