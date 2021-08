Halo Infinite: nuovi leak mostrano il menu della campagna ed un Warthog speciale

Nel mentre la prima sessione della Beta Tecnica di Halo Infinite si è da qualche giorno conclusa, ecco apparire in rete dei nuovi leak riguardanti il nuovo sparatutto Sci-Fi di 343 Industries. Il materiale trapelato online e riportato su reddit ha a che fare questa volta con la modalità single player che vivremo nei panni di Master Chief.

Come potete osservare seguendo questo collegamento, l'immagine leakata ci mostra l'interfaccia utente e la schermata principale della campagna di Halo Infinite. È da qui che, come da tradizione, potremo iniziare l'avventura completamente da zero o caricare un salvataggio precedente, ma è presente anche una curiosa opzione denominata "Campaign HUB (Debug)". È possibile che si tratti di qualcosa legato alle presunte molteplici campagne di Halo Infinite, e che da qui potremo dunque scegliere in quale avventura lanciarci. Le campagne aggiuntive saranno con ogni probabilità inserite in un secondo momento: la dicitura "Debug", del resto, lascia intendere che l'HUB non sarà presente al lancio del gioco.

Un secondo leak ci mostra inoltre la pubblicità in-game di un possente Warthog molto particolare (potrebbe essere considerato spoiler), un chiaro riferimento scherzoso che non faticherete a riconsocere se avete giocato Halo 2.

Halo Infinite è atteso su PC Windows 10 e console Xbox Series X|S e Xbox One entro la fine del 2021. Lo SlipSpace Engine è stato definito una bestia mistica da uno sviluppatore di 343 Industries.