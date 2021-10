Halo Infinite, leak per il Season Pass: meno della metà delle ricompense gratis?

Dopo due sessioni di test, Halo Infinite si è dimostrato tutt'altro che a prova di leak. Sono numerose le informazioni già estrapolate dai data miner, che in queste ore sono riusciti a mettere le mani anche sul Season Pass.

Come ben noto da molto tempo, il multiplayer di Halo Infinite sarà free-to-play. Ciò significa che potrà essere giocato gratuitamente da tutti i giocatori, anche da quelli sprovvisti di un abbonamento a Xbox Live Gold o Game Pass. Tra i metodi di monetizzazione figurerà il classico Season Pass, sistema di progressione divenuto ormai una consuetudine nei videogiochi multigiocatore free-to-play (e non solo).

Ebbene, stando a quanto scoperto dai data miner, il Season Pass di Halo Infinite sarà costituito da ben 120 livelli sbloccabili e sarà suddiviso in due differenti percorsi, uno gratis e l'altro a pagamento. Dal leak, emerge anche che più della metà dei livelli della progressione gratuita non offriranno ricompense. Giudicate voi stessi guardando l'immagine in calce a questa notizia oppure dirigendovi qui.

Sareste soddisfatti in tal caso? Tenete presente che il Season Pass trapelato potrebbe non essere definitivo e che da qui al lancio potrebbe cambiare di tutto. Nulla vieta a 343 Industries di aggiungere un maggior numero di ricompense gratis. Già che ci siamo, vi ricordiamo che Halo Infinite uscirà l'8 dicembre su Xbox One, Xbox Series X|S, PC Windows 10 e Game Pass.