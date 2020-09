Halo Infinite: un leak svela la Collector's Edition con statua e custodia Steelbook?

Best Buy ha inserito in listino una speciale Collector's Edition di Halo Infinite che include una statua di Master Chief e una custodia Steelbook, non è chiaro però se si tratti di un bundle ufficiale oppure no.

La catena americana ha rimosso il prodotto dal database ma una immagine è trapelata su social e forum. Ad una prima occhiata potrebbe trattarsi di un pacchetto non ufficiale disponibile in esclusiva da Best Buy, con il rivenditore che propone in un solo bundle il gioco e la statua, con l'aggiunta di una custodia Steelbook in metallo con artwork ancora da definire. Oppure, altra ipotesi, potrebbe trattarsi di una edizione ufficiale esclusiva di Best Buy mentre catene come Target e Walmart avranno a disposizione altri bonus per Limited Edition esclusive.

Non ci sono altri dettagli al momento e del resto allo stato attuale i preorder di Halo Infinite non sono ancora aperti, inizialmente atteso per novembre insieme a Xbox Series X/Series S, il gioco di 343 Industries è stato rimandato al 2021 poco dopo la presentazione di fine luglio che ha generato non poche critiche principalmente a causa di un comparto tecnico sottotono. Smentiti i rumor che vorrebbero Halo Infinite pronto per il 2022 e in uscita solo su Xbox Series X, il gioco arriverà anche su Xbox One e One X, oltre che su PC e Series S.