Halo Infinite: leak svela date e contenuti dell'evento natalizio Winter Contingency

Dopo aver confermato che il fix per i problemi della modalità Big Team Battle di Halo Infinite arriverà soltanto a gennaio, 343 Industries sta ultimando i lavori legati a Winter Contingency, l'evento natalizio che presto esordirà nel comparto multiplayer online dello sparatutto Sci-Fi.

Non c'è ancora l'annuncio ufficiale dello studio di Microsoft, tuttavia le informazioni apparse sul portale Infinite Leaks ci anticipano che l'evento avrà inizio martedì 21 dicembre e durerà fino al 4 gennaio. Se Winter Contingency si allineerà agli stessi orari degli altri eventi di gioco, ci si aspetta che il tutto avrà inizio alle ore 19:00 del 21 dicembre.

Stando ad una grafica condivisa da Infinite Leaks, sarà introdotto un Battle Pass da 10 rank (Rank 1: Spartan Emblem, Rank 2: Armor Coating, Rank 3: Left Shoulderpad, Rank 4: Right Shoulderpad, Rank 5: Weapon Coating, Rank 6: Spartan Backdrop, Rank 7: Spartan Emblem, Rank 8: Weapon Coating, Rank 9: Hip Attachment, Rank 10: Armor Coating), e ad ogni livello raggiunto si otterrà di volta in volta una ricompensa speciale. L'evento è già stato anticipato nella roadmap della Stagione 1, e non ci resta che attendere un annuncio da parte di 343 Indsutries che comunichi ufficialmente le date.

Gli utenti hanno individuato un glitch che consente di sbloccare la co-op in Halo Infinite, tuttavia via l'operazione sembra portare alla corruzione dei salvataggi di gioco.