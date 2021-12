Halo Infinite: un leak svela le numerose playlist in arrivo nel multiplayer

Proprio qualche giorno fa, 343 Industries ha promesso l'arrivo di nuove playlist nel multiplayer gratis di Halo Infinite questo mese. Sembra però che un recente leak abbia svelato l'esistenza di numerose playlist nascoste nel codice dello sparatutto online.

Un utente ha avviato la Beta multiplayer gratis di Halo Infinite in modalità offline e ciò gli ha permesso di accedere ad una sorta di menu nascosto che comprende una lunghissima lista di playlist ancora non attive. Dando un'occhiata all'elenco di modalità, è possibile farsi un'idea di come andrà ad espandersi nel tempo il ventaglio di possibilità offerte ai giocatori, i quali in futuro potranno finalmente decidere in quale modalità giocare e completare più agilmente le sfide settimanali.

Ecco di seguito l'elenco delle playlist scoperte per caso da un giocatore:

Arena: Attrition

Arena: Attrition Dodgeball

Arena: Elimination

Fiesta: Attrition

Fiesta: Cattura la bandiera

Fiesta: Cattura la bandiera singola

Fiesta: Roccaforti

Classificata: Massacro

Classificata: Cattura la bandiera singola

Tactical: Slayer

Tactical: Slayer Commandos

Tactical: Slayer Manglers

Tactical: Slayer Sidekicks

Tactical: Slayer Stalker Rifles

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione della campagna di Halo Infinite.