Halo Infinite: un leak potrebbe aver svelato le due mappe della Stagione 3

Mentre le aggiunte del Winter Update di Halo Infinite tengono impegnati i giocatori affamati di nuovi contenuti, dalla rete emergono le prime indiscrezioni sulle novità della Stagione 3, che non prenderà il via prima del mese di marzo del prossimo anno.

Il profilo Twitter leaks_infinite, che da tempo si occupa di scovare informazioni prima del loro effettivo annuncio, afferma d'aver trovato dei riferimenti inequivocabili alle due mappe che verranno introdotte durante la Stagione 3 di Halo Infinite. La prima si chiama Oasis ed è accompagnata dalla tagline "Un dono antico. Una nuova genesi"; la seconda, invece, è nota come Cliffhanger, e presenta come descrizione "Alta Quota. Altamente classificato". Le uniche immagini attualmente a disposizione evidenziano la natura desertica della prima e i panorami rocciosi della seconda, senza svelare informazioni più dettagliate. A guardarle, in ogni caso, sembra che offriranno la possibilità di darsi battaglia sia in campo aperto, sia all'interno delle strutture disseminati ai margini.

Leaks_infinite ha trovato anche dei riferimenti ad una mappa chiamata Chasm, anche se in questo caso non sembrano esserci indicazioni in merito al suo debutto con la Stagione 3. L'immagine di anteprima mostra una struttura dei Precursori, quindi contrariamente alle altre due è destinata ad ospitare delle sparatorie a distanza ravvicinata al chiuso.

Potete ammirarle tutte e tre nelle immagini allegate in calce a questa notizia. Il lancio della Stagione 3 di Halo Infinite, ricordiamo, è fissato per il 7 marzo 2023. Fino ad allora potete continuare a giocare ai contenuti del Winter Update, che comprendono la campagna cooperativa online, la Forgia e due nuove mappe arena per il multiplayer, Argyle e Detachment, entrambe create con l'editor.