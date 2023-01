Halo Infinite: i licenziamenti in 343 sono colpa della dirigenza, parla ex dipendente

Non è un bel momento per 343 Industries, tra gli oltre 11.000 dipendenti licenziati da Microsoft ci sarebbero anche vari membri dello studio autore di Halo Infinite, inoltre il team deve fare i conti con l'addio di Jason Staten, Project Lead della campagna e veterano della serie.

Tutto questo, secondo l'ex Senior Multiplayer Designer Patrick Wren, è colpa di una dirigenza non del tutto a fuoco e di una leadership che di fatto non è riuscita a valorizzare il lavoro dello studio. Patrick Wren lavora ora in Respawn dove si sta occupando di Star Wars Jedi Survivor, tuttavia si dice amareggiato per 343:

"I licenziamenti in 343 Industries non sarebbero dovuti avvenire e di fatto oggi Halo avrebbe dovuto trovarsi in una situazione migliore. Purtroppo la leadership dello studio non ha funzionato durante lo sviluppo del gioco e questo ha causato molto stress agli sviluppatori che hanno lavorato per rendere Infinite il miglior Halo possibile."

Wren sottolinea come tutti i suoi ex colleghi abbiano sempre dato il massimo per Halo Infinite e ancora oggi lavorano duramente, come dimostrano le novità legate alla Forgia di Halo Infinite. Wren invita la community a non essere troppo dura con il team di 343 in questo delicato momento, l'attuale situazione a suo dire infatti non dipende dai lavoratori ma bensì dalla dirigenza.