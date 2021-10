Halo Infinite: logo Xbox One assente nel trailer, ma non c'è da preoccuparsi

Dopo una lunga attesa, 343 Industries ha finalmente mostrato le migliorie della campagna single player di Halo Infinite pubblicando un nuovo trailer dedicato allo shooter Sci-Fi che si appresta a sbarcare su PC Windows e console Xbox a dicembre.

Alcuni utenti non hanno potuto fare a meno di notare che il logo della versione Xbox One del gioco è assente al termine del filmato. Questo ha destato un po' di preoccupazione tra l'utenza, e qualcuno ha ipotizzato che il titolo potesse essere giocato sulla console old gen soltanto tramite Xbox Cloud Gaming, con la versione nativa Xbox One cancellata.

Come ampiamente prevedibile, l'ipotesi si è rivelata sin troppo azzardata, con la pagina ufficiale di Halo Infinite che conferma tutte le versioni di Halo Infinite sino ad oggi annunciate. Si è trattata dunque di una dimenticanza al termine del nuovo trailer, ed una decisione così drastica, a ormai poco più di un mese dal lancio, avrebbe indubbiamente avuto del clamoroso.

Ricordiamo che Halo Infinite sarà ufficialmente disponibile a partire dall'8 dicembre 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Sebbene questo nuovo filmato abbia messo in mostra le tante migliorie grafiche apportate in quest'ultimo anno di lavoro, 343 Industries ci ha tenuto a precisare che il villain apparso al termine del trailer non è renderizzato in-engine.