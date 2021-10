Halo Infinite: il nuovo look di Craig The Brute mostrato con un meme

Come abbiamo visto nel video di presentazione della campagna di Halo Infinite, Craig The Brute è cambiato moltissimo rispetto alla prima build dell'estate 2020 e 343 Industries ha voluto sottolineare questa evoluzione con un simpatico meme.

Con una immagine pubblicata sui canali social di Halo, la compagnia ha voluto mettere a confronto il vecchio modello poligonale di Craig con quello nuovo, utilizzando un testo tipico di molti meme mostrando semplicemente il prima e il dopo.

Nei giorni successivi alla prima presentazione di Halo Infinite nell'estate dello scorso anno Craig The Brute è diventato un vero e proprio meme, il suo look grezzo e decisamente poco rifinito ha spinto la community a ironizzare sull'aspetto del personaggio, 343 però aveva specificato sin da subito come l'estetica di Craig fosse solamente provvisoria e nel nuovo video abbiamo visto l'aspetto definitivo.

Sulle pagine di Everyeye.it trovate un video che mette a confronto le due build della campagna di Halo Infinite mostrando le tante migliorie apportate dagli sviluppatori dopo oltre dodici mesi di lavoro. Per toccare con mano il nuovo gioco della serie dovremo attendere l'8 dicembre quando Halo Infinite uscirà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, il multiplayer sarà gratis per tutti mentre il gioco completo sarà disponibile anche su Game Pass sin dal day one.