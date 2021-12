Halo Infinite e il mancato preload della Campagna: 343 Industries si scusa

La nuova avventura di Master Chief è finalmente disponibile, sebbene non sono mancate alcune lamentele da parte dei giocatori riguardo una decisione di 343 Industries: infatti, la campagna di Halo Infinite non ha il preload, scelta legata a limitazioni tecniche come spiegato dagli sviluppatori.

Per questo motivo, tramite le parole dell Community Director Brian Jarrad, la software house si è scusata per questo inconveniente, dando comunque alcuni consigli per velocizzare le pratiche d'installazione una volta acquistato il gioco completo. "Sebbene non sia ufficialmente possibile mettere in pre-load la campagna di Halo Infinite (scusateci!), potete avvantaggiarvi installando subito la componente multiplayer se non l'avete ancora fatto, risparmiando così un po' di tempo per domani", afferma Jarrad su Twitter. Per chi parte da zero con il nuovo episodio di Halo, potrebbe essere una parziale soluzione al problema consentendo a tutti di poter subito accedere almeno ad una componente del titolo completo.

Ricordiamo a tal proposito il peso della campagna di Halo Infinite, a sorpresa molto meno impegnativo di quanto si poteva immaginare nelle settimane precedenti all'uscita del gioco. Il download complessivo di storia e multiplayer raggiunge approssimativamente i 48,42GB per coloro che ancora non hanno mai scaricato nulla relativo alla nuova produzione Xbox Game Studios, mentre per chi ha già installato la Beta Multiplayer dovrà scaricare in totale 29,83GB comprensivi dell'avventura e di un aggiornamento per la componente multigiocatore.