Halo Infinite: una mappa custom lo trasforma in un gioco da tavolo, guarda il video

Grazie alle tante novità introdotte nella Forgia di Halo Infinite con l'update di dicembre e ai precedenti aggiornamenti gratuiti dello sparatutto di 343 Industries, un creatore di contenuti ha realizzato un vero e proprio gioco da tavolo interattivo.

Da grande appassionato di GDR a turni e di giochi da tavolo 'vecchia scuola', lo youtuber Red Nomster ha sfruttato i poliedrici strumenti di sviluppo integrati nella Forgia di Halo Infinite per dare vita a un'esperienza interattiva ben diversa da quella vissuta dagli Spartan che si cimentano quotidianamente nelle sfide delle modalità multiplayer canoniche dello sparatutto in esclusiva Xbox.

Per raggiungere gli incredibili risultati che possiamo ammirare nel video in apertura d'articolo, il creatore di contenuti afferma di aver dovuto programmare ben 1.400 nodi utilizzando il sistema di scripting di Halo Infinite. Ciascuno dei moduli di script utilizzato dallo youtuber è deputato a gestire uno specifico aspetto della mappa che ha realizzato con la Forgia, dall'IA dei nemici al movimento delle pedine su uno scacchiere interattivo con caselle esagonali, e questo per tacere del complesso sistema adottato per tenere traccia dei punteggi delle partite disputate in lobby composte da massimo otto giocatori.

Qualora foste interessati, potete partecipare alle battaglie strategiche della mappa custom di Red Nomster cercando 'The Halo RPG' nel Browser di Contenuti della Forgia di Halo Infinite su PC e console Xbox.