Halo Infinite: una mappa da Halo Reach e tante migliorie con il nuovo update

Dalle colonne del 'blog istituzionale' di Halo Waypoint, 343 Industries ci informa di aver appena pubblicato un nuovo update per la Stagione 4 di Halo Infinite: l'aggiornamento, rivolto ovviamente agli appassionati del comparto multiplayer dell'FPS sci-fi, porta in dote una mappa 'nostalgica' e tante migliorie.

La prima e, forse, più grande novità dell'update in questione è rappresentata da Dredge, una nuova mappa multiplayer che si basa sul layout e sugli scenari dell'arena Countdown di Halo Reach. Realizzata con gli strumenti creativi della Forgia di Halo Infinite, Dredge prende spunto dalle ambientazioni di Countdown per rimodularne l'esperienza di gioco in funzione, ad esempio, della modifica dei punti di respawn e di rigenerazione di armi ed equipaggiamenti.

Per celebrarne l'ingresso nella rotazione di mappe multiplayer, i ragazzi di 343i inaugurano la nuova playlist "Dredge 24/7" che rimarrà disponibile fino al 22 agosto per garantire l'accesso veloce a tutte le modalità 'compatibili' con questo nuovo scenario.

La sussidiaria degli Xbox Game Studios ha poi apportato diversi miglioramenti alla telecamera dello Spettatore, introducendo ad esempio la possibilità di ruotarne la visuale mentre si osservano altri giocatori o velocizzando il passaggio tra le inquadrature. Non mancano poi delle migliorie alla Forgia accompagnate dall'aggiunta del Piano d'Acqua reattivo, un elemento grafico scalabile e modulare che colloca sulla mappa uno specchio d'acqua che reagisce dinamicamente alla collusione dei giocatori, ai proiettili e ai veicoli.

Sul fronte delle ottimizzazioni, va poi segnalato il lavoro svolto da 343 Industries per migliorare il frametime a 120Hz su Xbox Series X|S su TV e monitor compatibili con lo standard Dolby Vision. Prima di lasciarvi alle note complete dell'ultima patch disponibile su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovate la grande classifica di Halo dal più brutto al più bello, un approfondimento che ripercorre l'intera saga sparatutto di Master Chief dalle sue origini alle ultime novità rappresentate, appunto, da Halo Infinite.