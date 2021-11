Halo Infinite: la mappa sarà simile a quella dei Batman Arkham

Nel corso della serata sono stati pubblicati i primi articoli dedicati alla campagna di Halo Infinite, la quale è stata testata per qualche ora da alcuni giornalisti americani. Dai primi pareri sulla storia dell'esclusiva Microsoft sono emersi anche i dettagli riguardanti la mappa.

Stando a quanto dichiarato da IGN USA, infatti, il mondo di gioco non gode della stessa estensione di giochi come Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed Valhalla, ma propone un'area liberamente esplorabile dalle dimensioni più contenute. Sembrerebbe che il titolo 343 Industries sia molto più simile ai giochi della serie Batman Arkham e che, quindi, includa una mappa di medie dimensioni che offre però una maggiore densità di punti d'interesse e attività da completare. Si tratta questa di un'ottima notizia per tutti quegli appassionati che temevano un approccio all'open world in stile Ubisoft, sebbene si dovranno attendere le recensioni del titolo per comprendere in maniera più approfondita il funzionamento di alcune dinamiche.

In attesa di ulteriori dettagli sullo sparatutto, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un video gameplay 4K delle prime fasi di gioco di Halo Infinite. Avete già dato un'occhiata all'unboxing della Limited Edition di Xbox Series X a tema Halo Infinite?