Halo Infinite, ecco la nuova mappa Streets: il video gameplay ci porta a New Mombasa

Attraverso i canali di IGN USA è arrivata la presentazione di una delle nuove mappe che andranno ad ospitare le partite multigiocatore di Halo Infinite. Si chiama Streets ed è dedicata ai match dell'Arena.

Presentata dal Multiplayer Level Designer Cayle George, Streets è una piccola mappa asimmetrica ambientata a New Mombasa di notte, che avevamo già intravisto in un artwork trapelato lo scorso settembre. Il setting la rende molto differente da tutte le altre mappe di Halo Infinite che abbiamo già avuto modo di vedere e giocare negli ultimi test multigiocatore. Tra i vari tocchi di classe, menzioniamo il cabinato arcade di Infinite che riproduce il tema di Halo in versione MIDI e la stupenda skyline che si può osservare da alcuni punti della mappa.

Streets, come potete vedere anche voi nel filmato di gameplay in apertura di notizia, promuove un gameplay rapido e veloce. Prima di lasciarvi alla visione, vi consigliamo di guardare anche gli ultimi artwork in alta di risoluzione di Halo Infinite, che mostra un Craig the Brute in formissima. Il lancio della campagna di Halo Infinite e del multiplayer free-to-play sono attesi per l'8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC.