Halo Infinite: Master Chief combatte nell'esilarante video di Mega Construx

Le fucine creative di Mega Construx sfornano un esilarante video stop motion utilizzando il set di giocattoli dedicato a Master Chief e agli scenari di Zeta Halo da esplorare nella Campagna di Halo Infinite.

L'ambientazione costruita (letteralmente!) dal team di Mega Contrux per promuovere la nuova linea di giocattoli di Halo vede Master Chief impegnato a snidare un covo di nemici per salvare un gruppo di marines UNSC accerchiato dai Covenant.

Per dare al filmato in stop motion un taglio più cinematografico, i ragazzi di Mega Construx hanno aggiunto "in post-produzione" gli effetti particellari dei proiettili e delle armi a energia, senza lesinare sulle esplosioni e sugli effetti audio nelle scene sulle battaglie più cruente. Non mancano nemmeno i veicoli e le reinterpretazioni delle installazioni che imperlano il paesaggio di Zeta Halo.

Il risultato finale è davvero suggestivo e ci aiuta a ingannare l'attesa per il lancio di Halo Infinite, previsto per l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox Game Pass. Prima di lasciarvi al video di Mega Construx, vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale sul gameplay della Campagna di Halo Infinite a firma di Francesco Muccino.