Halo Infinite: Master Chief prende vita nella serie stop motion con le action figure

In attesa del prossimo aggiornamento sullo sviluppo di Halo Infinite, Microsoft e Jazwares lanciano su YouTube il primo episodio della nuova serie in stop motion con le action figure ufficiali dell'iconica saga sparatutto di Master Chief.

Nella serie World of Halo, i ragazzi di Jazwares ricreano le atmosfere della saga sci-fi di Halo utilizzando la tecnica dello stop motion per animare le action figure di Master Chief e degli altri personaggi della propria linea di giocattoli.

Il simpatico progetto multimediale di Microsoft vede la collaborazione del Team Xbox e di Jazwares con DGDX Animation di D.M. Galloway, un talentuoso creatore di contenuti specializzato nella realizzazione di filmati in stop motion ambientati negli universi videoludici, cinematografici e fumettistici più disparati.

Tornando all'universo di Halo Infinite, ricordiamo che nei giorni scorsi il direttore creativo di 343 Industries Joseph Staten ha preannunciato l'arrivo di un'estate grandiosa per i fan di Halo, suggerendo così la pubblicazione di numerosi contenuti dedicati all'esclusiva Microsoft in arrivo su PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S entro fine 2021, con multiplayer free to play e l'ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e console.