Halo Infinite e match squilibrati: i Bot non vogliono lasciare il campo!

L'apprezzato comparto multigiocatore di Halo: Infinite può contare su di una vastissima community di appassionati, il cui coinvolgimento è stato favorito anche dalla distribuzione del contenuto in formato free to play.

Non sempre però i frequentatori dei server di gioco sono sufficienti a garantire il completamento dei ranghi necessari all'avvio degli scontri multiplayer. Per questa ragione, sono operativi all'interno di Halo: Infinite anche degli appositi Bot, che tuttavia sembrano essere fin troppo competitivi! Recenti segnalazioni hanno infatti confermato la reticenza di questi ultimi ad abbandonare il campo di battaglia.

Anche in seguito all'ingresso in partita di un maggiore numero di giocatori, può infatti capitare che i Bot restino operativi all'interno del match, a causa del manifestarsi di un bug. Tale circostanza è stata segnalata da diversi utenti di Halo: Infinite, principalmente tramite post pubblicati su forum e social network. L'incidenza della problematica sembra essere per il momento alquanto sporadica, ma il suo manifestarsi può rappresentare sicuramente una sgradita sorpresa, con partite squilibrate a causa di squadre composte anche da sei giocatori, tra umani e Bot!



In attesa di un intervento risolutivo da parte di 343 Industries, ricordiamo che l'evento speciale Winter Contingency è ora attivo nel multiplayer di Halo: Infinite per un periodo di tempo limitato.