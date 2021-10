Halo Infinite sarebbe una mega hit anche senza la campagna per un giornalista

Paul Tassi, contributor di Forbes per quanto riguarda videogiochi serie TV, ha scritto recentemente un articolo dedicato ad Halo Infinite sottolineando come il gioco di 343 potrebbe essere lanciato anche senza la campagna e risultare in ogni caso una "mega hit" per Microsoft.

Il giornalista sottolinea come il multiplayer di Halo Infinite sia di fatto un gioco completo a se stante e come tale potrebbe essere lanciato singolarmente senza bisogno della campagna. Paul Tassi si dice convinto delle sue affermazioni dopo aver visto il successo della Beta e dei test tecnici, con la modalità Big Team Battle di Halo Infinite che è stata molto apprezzata anche dai giocatori cresciuti con Halo 3.

La campagna, afferma Paul Tassi "potrebbe rappresentare un rischio per Halo Infinite", come sappiamo la prima presentazione del single player non è stata all'altezza delle aspettative e in molti potrebbero partire prevenuti a riguardo, inoltre 343 ha incentrato la comunicazione quasi interamente sul comparto multiplayer e di fatto non abbiamo mai visto un video gameplay della campagna che possa testimoniare i passi avanti fatti dalla prima demo mostrata nell'estate 2020.

C'è da dire in ogni caso come il lancio sia ancora distante (Halo Infinite esce l'8 ottobre 2021) e c'è tutto il tempo per mostrare la campagna single player in azione a ottobre e novembre.