Halo Infinite è pieno di meme: da The Rock a Brent Rambo, la scoperte dei data miner

I data miner non hanno resistito al fascino del client per PC della Multiplayer Technical Preview si Halo Infinite e hanno subito passato al setaccio di file di gioco alla ricerca di informazioni sul gioco completo.

Sono molteplici le scoperte effettuate. I data miner, ad esempio, hanno scovato dei contenuti non presenti nella Beta, come una versione aggiornata dei Banshee, il classico carro armato Scoprion e gli scatti di tre mappe di Halo Infinite inedite, tra le quali sembra essere compresa New Mombasa. Le scoperte più divertenti le hanno però fatto rovistando tra gli innumerevoli Emblemi: in mezzo a immagini dallo stampo classico e riferimenti ai passati gioco della serie, ci sono anche degli Emblemi chiaramente ispirati ai meme più famosi di internet.

Raccolti sul subreddit Halo Leaks e selezionati da Kotaku, questi meme faranno la felicità di tutti gli internauti: c'è un Grunt con una bombetta visibilmente felice nonostante il fuoco che lo circonda, chiaramente ispirato al meme illustrato "This is fine"; c'è Master Chief che imita il tizio di History Channel che parla continuamente degli alieni; e poi ancora lo Spartan nelle vesti di Brent Rambo che fa "ok" con il pollice e di un giovane The Rock con il marsupio. Li avete riconosciuti tutti?

Già che ci siamo, vi ricordiamo che la Multiplayer Technical Preview si Halo Infinite torna alle 19:00 di venerdì 1° ottobre per un secondo weekend di test: alla rosa di modalità andrà ad aggiungersi anche la nuova Big Team Battle!