Halo Infinite: Memory Agent, il nuovo podcast narrativo disponibile gratis su Spotify

A poche ore dall'uscita della campagna single player di Halo Infinite il team di 343 Industries ha pubblicato un interessante podcast narrativo intitolato Halo Infinite: Memory Agent, disponibile gratuitamente per tutti gli utenti su Spotify.

Proprio come successe in occasione del lancio di Halo 5: Guardians, gli sviluppatori in forza agli Xbox Game Studios hanno pubblicato una nuova storia divisa in sei episodi della durata di 8/11 minuti. Halo Infinite: Memory Agent racconta le vicende di un agente segreto dell'Office of Naval Intelligence (ONI) alle prese con una missione di supporto a Master Chief. L'agente soffre però di una particolare condizione che lo costringe ad un reset totale della propria memoria ogni sette ore: supportato da un'intelligenza artificiale la spia ricostruirà le proprie vicende e capirà "quanto sia importante il suo compito". Il podcast narrativo è disponibile gratuitamente per tutti su Spotify e non necessita di un account.

Nel frattempo gli Spartan di tutto il mondo si preparano ad affrontare la nuova campagna di Master Chief. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la recensione della componente single player di Halo Infinite a cura di Francesco Fossetti.