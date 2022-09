Halo Infinite: le meraviglie della Forgia in una mappa fan made a tema cyberpunk

Dopo l'incredibile livello della Forgia di Halo Infinite ispirato a PT, un altro creatore di contenuti si è cimentato con i potenti strumenti integrati nell'editor di mappe e ha realizzato una splendida ambientazione a tema cyberpunk.

L'autore di questo progetto, conosciuto su Twitter come Infinite Forges, mostra in rete i frutti del suo lavoro con un breve ma eloquente video che testimonia, appunto, la grande duttilità degli strumenti creativi integrati nell'editor della Forgia.

Attualmente in fase di beta testing con il coinvolgimento di una ristretta cerchia di utenti, il software elaborato da 343 Industries sarà presto disponibile per tutti coloro che vorranno utilizzarlo per dare vita a mappe multiplayer customizzate, esperienze singleplayer a vocazione narrativa o lavori artistici dalle finalità più disparate.

Nella sua versione finale, la Forgia di Halo Infinite darà accesso a centinaia di elementi naturali e architettonici, come pure ad effetti particellari e moduli logici da sfruttare per plasmare scenari e modalità customizzate.

Sempre attraverso la Forgia ci sarà spazio anche per uno strumento OOP (programmazione orientata agli oggetti) che consentirà agli appassionati di configurare migliaia di parametri sfruttando un sistema analogo a quello adottato su Unreal Engine 4 e 5 con i Blueprint. Quanto al futuro, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sulla Roadmap 2022/2023 di Halo Infinite, con tutte le indicazioni e le tempistiche di lancio della Forgia, della prossima Stagione e degli aggiornamenti contenutistici previsti da 343 Industries da qui ai prossimi mesi.